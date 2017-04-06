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Расходы на ведение дел страховыми медорганизациями могут быть снижены

06.04.2017

Депутаты Курской областной думы внесли в Госдуму законопроект № 139968-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"». Документом предлагается снизить расходы, предназначенные на ведение дела страховыми медицинскими организациями. Сейчас на эти цели выделяется не менее 1 и не более 2% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормати­вам. Законопроектом предлагается установить эти расходы в размере не менее 0,5 и не более 1,0%.

«В последнее время неоднократно поднимался вопрос о значительных расходах финансовых средств, отвлекаемых на деятельность страховых ме­дицинских организаций (далее - СМО). По мнению главы Счетной палаты Российской Федерации, на посреднической деятельности страховщиков ежегодно теряется порядка 30 млрд рублей, которые могли бы пойти на оплату медицинской помощи», – указывают курские депутаты в пояснительной записке.

В период с 2012 по 2017 год общий объем расходов в бюджете Фе­дерального фонда ОМС вырос с 916,7 млрд рублей до 1734,9 млрд руб­лей, что составило практически 53% и нашло свое пропорциональное от­ражение и в бюджетах территориальных фондов ОМС и соответственно в объемах средств, перечисляемых СМО на ведение дела.

При этом разработчики законопроекта считают, что объемы работ и связанные с этим затраты за указанный период практически не изменились.

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Метки
Страховые компании
ОМС
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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Которые тут временные
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