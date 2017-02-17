Райхана Шангареева назначена вице-президентом по производству компании «НоваМедика»

Вице-президентом по производству фармацевтической компании «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) назначена Райхана Шангареева. Еe задачей станет создание и организация работы производственного комплекса «НоваМедики». До этого назначения она руководила производственным блоком фармацевтического комплекса АО «Р-Фарм» в Ярославле.

«Райхана обладает огромным опытом в организации фармацевтического производства, а также в проектах по трансферу технологий изготовления стерильных препаратов на российские площадки. Ей по силам возглавить и реализовать наш амбициозный проект, в рамках которого мы совместно со стратегическим партнером «НоваМедики» – компанией Pfizer – построим под Калугой завод по выпуску стерильных инъекционных препаратов и локализуем производство более 30 жизненно важных препаратов, треть из которых до сих пор не производилась в России», – прокомментировал назначение управляющий директор компании Александр Кузин.