«Рафарма» планирует экспортировать антибиотики в Южную Корею

Научно-производственный комплекс «Рафарма», построенный в Тербунском районе Липецкой области, готовится поставлять лекарства в Южную Корею, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день подписан ряд документов между Минэкономразвития РФ, администрацией Липецкой области, торговым представительством Республики Корея, согласно которым в течение 2017 года начнется процесс регистрации лекарственных средств производства АО «Рафарма» в Южной Корее. В рамках этого процесса представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея посетят производство в Липецкой области. А уже в 2018 году планируется вывод российских антибиотиков на корейский рынок.