 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
166

РААС: у отрасли нет единой позиции по онлайн-аптекам

03.03.2017

Среди участников фармацевтического рынка нет консенсуса в отношении вопроса легализации дистанционной торговли лекарственными препаратами, который сейчас активно обсуждается. Так считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

«Отрасль не сформировала единой позиции по поводу конкретных механизмов легализации интернет-торговли для участников фармацевтического рынка, — отмечает она. — При этом теневой рынок лекарств в интернете развивается, а наши сограждане приобретают в интернете препараты, ответственность за качество которых никто не несет. Кроме того, такие продавцы не несут затраты на обеспечение лицензионных норм, да и самих помещений у них почти нет, налоги они не платят. Норма по досудебной блокировке сайтов принята, а сайты, называющие себя интернет-аптеками, живут и процветают».

В частности, неясно – нужна ли лицензия для аптечной организации на дистанционную продажу лекарств, ведь лицензия у аптечной организации уже имеется, подчеркивает г-жа Игнатьева. Другой неясный момент: «фармацевтический курьер». «Почему доставку должен осуществлять фармацевтический специалист? Курьер-провизор не слишком ли? Кто будет следующим? Курьер-врач? Или это нас спасет от агрегаторов? А с другой стороны, что мешает агрегаторам выполнить все условия?» — говорит глава отраслевого союза.

Она также добавила, что доставка — это услуга, затратная для аптеки, и эти затраты отразятся на ценах доставляемых лекарств. Лекарства могут стать доступнее физически, но менее доступными по цене.

«Пришло время принимать решения, от которых зависит судьба розничного фармацевтического рынка. Есть риск, что сменятся наши участники», — многозначительно намекнула Нелли Игнатьева.

Руководитель комитета «Интернет + Медицина» Института развития интернета Георгий Лебедев настроен более оптимистично.

«Минздравом России подготовлен проект постановления Правительства РФ “О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения …”, а также проект поправок к Федеральному закону “Об основах охраны здоровья граждан РФ”. Эти два документа предполагают возможность ведения электронных рецептов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и применение их для дистанционной торговли лекарственными препаратами. При этом постановление правительства не обязывает применение электронного рецепта, — рассказывает он. — Опубликованные решения являются важным шагом к предложениям ИРИ, которые были подготовлены в начале 2016 года, включающие в себя создание федерального реестра электронных рецептов и федерального реестра находящихся в обороте лекарственных средств, идентифицированных с помощью единой кодировки. В сочетании с реестром медицинских организаций, медицинских работников и аптечных организаций возможен полный электронный учет движения лекарственных средств, рецептов и назначений. Опубликованные проекты Минздрава – первый важный шаг на пути к поставленным целям».

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.03.2017 Аптечная сеть «36,6» почти готова к дистанционной торговле
27.02.2017 Разработан порядок продажи лекарств дистанционным способом
27.02.2017 Эксперт: задержка принятия закона об онлайн-торговле лекарствами ударит по рынку
02.02.2017 Закон об интернет-аптеках примут не раньше октября
01.02.2017 Полицейские выявили в Санкт-Петербурге схему незаконной продажи лекарств через Интернет
Метки
интернет-аптеки
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения