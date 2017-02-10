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РААС: предложенные в меморандуме о лженаучности гомеопатии меры нецелесообразны для аптек

10.02.2017
Фото: Игорь Чунусов

Любое мнение имеет право на существование. Инициативы авторов меморандума о лженаучности гомеопатии не несут явной пользы ни для пациентов, ни для аптечного сообщества. Об этом в беседе с «ФВ» заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

В частности, она охарактеризовала как экономически нецелесообразное предложение о том, чтобы выделить в аптеках отдельное торговое место и витрину, что фактически означает и организацию отдельной кассы.

«Создавать на каждую группу препаратов отдельное рабочее место – абсолютно "анекдотичная ситуация" с экономической точки зрения», – отметила глава РААС.

При этом она добавила, что гомеопатические препараты в наименованиях составляют менее половины процента аптечного ассортимента, а в обороте – около одного процента. Возрастут затраты, а любые дополнительные затраты – это цены.

«В настоящий момент мы изыскиваем возможности по стабилизации цен, например, при необходимой всем реализации системы мониторинга за качеством ЛП по всей товаропроводящей цепи мы против роста цен», – подчеркнула Н. Игнатьева.

Нелли Игнатьева также отметила, что в РААС представлены все виды аптечных организаций, в том числе и гомеопатическая аптека, которая занимается производством гомеопатических лекарственных препаратов, – ее интересы также находятся под защитой ассоциации.

Кроме того, собеседница «ФВ» не согласилась с утверждением авторов меморандума, что гомеопатические препараты имеют недоказанную клиническую эффективность. С вступлением в силу 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» аптечное производство осталось без должного законодательного внимания. И вот тогда отдельные композиции аптечной гомеопатии прошли клинические исследования, а гомеопатические лекарственные препараты промышленного производства проходят стандартные процедуры регистрации лекарственного средства. Поэтому заявлять о том, что нет доказательной базы исследований, не совсем правильно».

«Пациент должен приходить в аптеку от врача, назначающего лекарство, которое может быть и гомеопатическим, - заключила Нелли Игнатьева. – А решение, быть ли средству лекарством, принимает Министерство здравоохранения РФ».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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