РААС: предложенные в меморандуме о лженаучности гомеопатии меры нецелесообразны для аптек

Любое мнение имеет право на существование. Инициативы авторов меморандума о лженаучности гомеопатии не несут явной пользы ни для пациентов, ни для аптечного сообщества. Об этом в беседе с «ФВ» заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

В частности, она охарактеризовала как экономически нецелесообразное предложение о том, чтобы выделить в аптеках отдельное торговое место и витрину, что фактически означает и организацию отдельной кассы.

«Создавать на каждую группу препаратов отдельное рабочее место – абсолютно "анекдотичная ситуация" с экономической точки зрения», – отметила глава РААС.

При этом она добавила, что гомеопатические препараты в наименованиях составляют менее половины процента аптечного ассортимента, а в обороте – около одного процента. Возрастут затраты, а любые дополнительные затраты – это цены.

«В настоящий момент мы изыскиваем возможности по стабилизации цен, например, при необходимой всем реализации системы мониторинга за качеством ЛП по всей товаропроводящей цепи мы против роста цен», – подчеркнула Н. Игнатьева.

Нелли Игнатьева также отметила, что в РААС представлены все виды аптечных организаций, в том числе и гомеопатическая аптека, которая занимается производством гомеопатических лекарственных препаратов, – ее интересы также находятся под защитой ассоциации.

Кроме того, собеседница «ФВ» не согласилась с утверждением авторов меморандума, что гомеопатические препараты имеют недоказанную клиническую эффективность. С вступлением в силу 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» аптечное производство осталось без должного законодательного внимания. И вот тогда отдельные композиции аптечной гомеопатии прошли клинические исследования, а гомеопатические лекарственные препараты промышленного производства проходят стандартные процедуры регистрации лекарственного средства. Поэтому заявлять о том, что нет доказательной базы исследований, не совсем правильно».

«Пациент должен приходить в аптеку от врача, назначающего лекарство, которое может быть и гомеопатическим, - заключила Нелли Игнатьева. – А решение, быть ли средству лекарством, принимает Министерство здравоохранения РФ».