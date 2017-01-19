РААС: использование вывески для аптек в виде зеленого креста должно стать обязательным

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева считает, что использование световой вывески для аптек в виде зеленого креста должно стать обязательным.

«Эта норма всегда действовала в нашей стране, - рассказала она «ФВ». - Отраслевой стандарт Правил розничной торговли обязывал аптеку иметь такую вывеску». Однако сам стандарт, как известно, был отменен в начале 2014 года.

«Мы долгое время ожидали некий нормативный акт, который вернет эту норму, и инициировали ее в стандарт надлежащей аптечной практики, отметила глава РААС. - Наше предложение о возвращении световой вывески для аптечных организаций в виде креста выглядело вполне уместным и логичным. Однако в итоге оно было молча отклонено».

Как подчеркнула Нелли Игнатьева, необходимость идентифицировать аптеку бывает срочной, а ценой из-за отсутствия опознавательного знака может стать человеческая жизнь.

«Именно для возможности быстрой идентификации существует практика, например, использования определенного размера шрифтов, чтобы информация была читабельна на определенном расстоянии, в том числе и слабовидящими, - добавила она. - Стало человеку плохо на улице, срочно нужна аптека - именно крест сориентирует его».

«Мы сохраняем надежду, что крест на аптечном кресте не будет поставлен, и соответствующую норму со временем все же примут», - резюмировала собеседница «ФВ».

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