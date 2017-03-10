Псковские депутаты предлагают оплачивать из госбюджета дорогостоящее лечение жизнеугрожающих заболеваний

Псковское областное Собрание депутатов внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документом предлагается закрепить за Российской Федерацией полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации №403 от 26.04.2012. Депутаты объясняют свою инициативу невозможностью гарантированного лекарственного обеспечения граждан, страдающих гемолитико-уремическим синдромом, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, наследственным дефицитом фактора VII (лабильного), идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, мукополисахаридозом, в связи с высокой затратностью лечения указанных орфанных заболеваний. Часть субъектов РФ в силу недостаточной финансовой обеспеченности не имеет возможности в полной мере обеспечить лекарствами граждан, страдающих орфанными заболеваниями, что вызывает судебные иски к региональным властям, инициированные как гражданами, так и в их интересах органами прокуратуры.

«Невозможность исполнения судебных решений из-за дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации, отсутствие дополнительных бюджетных ассигнований на льготное лекарственное обеспечение указанной категории граждан из федерального бюджета влечет различие в уровне оказания медицинской помощи в зависимости от обеспеченности регионов, способствует замедлению социального развития отдельных регионов, подрывает авторитет государственной власти», – говорится в пояснительной записке.

С аналогичными проблемами сталкиваются многие регионы. В начале марта Экспертный совет при Правительстве РФ подготовил предложения по улучшению обеспечения лекарствами таких пациентов.

Ориентировочная общая потребность в финансировании лекарственной терапии орфанных заболеваний оценивается в 15-30 млрд рублей, при этом на региональном уровне дефицит составляет более трети средств. По данным Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика», в 2016 году с финансовой нагрузкой по лекарственному обеспечению орфанных больных смогли справиться лишь несколько регионов, тогда как более 60% регионов потребовалась поддержка из федерального бюджета в объеме свыше 50% от потребности.

С учетом того, что не все редкие заболевания требуют дорогостоящего лечения, члены Экспертного совета предлагают внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые сделают возможным финансирование из федерального бюджета наиболее дорогостоящего лечения 9 заболеваний из «Перечня 24». При этом средства на остальные препараты по-прежнему должны будут выделять регионы.