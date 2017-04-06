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«Протек» пришел с аптеками-дискаунтерами в Санкт-Петербург

06.04.2017

В Санкт-Петербурге открыты две первые аптеки «Живика», сеть-дискаунтер входит в Группу компаний «Протек». Всего в Северной столице планируется запуск более 30 аптек «Живика».

Розничные точки расположены в спальных районах Санкт-Петербурга. «На сегодняшний день в ряде регионов, в частности Санкт-Петербурге, сложились оптимальные условия для развития формата дискаунтера. «Живика» — пока новый для города бренд, но мы рассчитываем благодаря оптимальной схеме ценообразования, качеству продукции, гарантом которого выступает дистрибьютор ЦВ «Протек», и прямых контрактов с производителями занять свою долю рынка», — отметил заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по коммерции Сергей Тюрин.

В сеть «Живика» на сегодняшний день входит 72 точки, большая часть из них – 40 аптек – находится в Москве.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки-дискаунтеры
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Которые тут временные
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