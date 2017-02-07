«Протек» открыл университет

Каждому работнику аптеки важно постоянно повышать уровень своих знаний: разбираться в законодательных нововведениях, знакомиться с выходящими на рынок препаратами, осваивать тонкости общения с покупателями.

Но как это сделать без отрыва от работы?

Выход есть! ЦВ «Протек» разработал проект дистанционного обучения Университет «Протека» для фармацевтов и предлагает заведующим и первостольникам получить бесплатное дополнительное образование на рабочем месте. Дистанционное обучение проходит в формате видеолекций, которые размещаются на портале клиента ЦВ «Протек». То есть аптеке для получения знаний нужно просто зайти на портал!

Университет «Протека» в цифрах: 5 лекций в месяц.

От 1500 просмотров каждой лекции аптеками.

Количество просмотров во 2-м полугодии 2016 года выросла в 3 раза по сравнению с 1-м полугодием.

Лекции размещаются в виде контента, поэтому к ним есть доступ постоянно, их можно посмотреть в любое удобное время и пересмотреть при необходимости.

Темы видеолекций носят прикладной характер. В них работники аптеки найдут все, что может пригодиться в ежедневной практике. Первостольники смогут разобраться в тонкостях выбора лекарственных средств, обновят навыки общения с клиентами, раскроют секреты аптечного мерчандайзинга. Заведующие аптекой также найдут в видеолекциях на портале клиента много интересного: эффективные приемы ценообразования, управление персоналом, выгодное сотрудничество с поставщиками, получат разъяснения по актуальным юридическим вопросам и т.д. После просмотра лекций можно проверить свои знания с помощью тестирования.

Лекции читают авторитетные спикеры: эксперты фармрынка, представители отраслевых ассоциаций, лидеры мнений врачебного сообщества. Планируется цикл лекций совместно с союзом «Национальная фармацевтическая Палата» и ассоциацией «Союзфарма». В марте пройдут две видеолекции, экспертами в которых выступят исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина и исполнительный директор ААУ «Союзфарма» Дмитрий Целоусов. Спикеры раскроют наиболее актуальные для аптек темы: «Надлежащая аптечная практика» и «Что такое СОП аптечной организации».

Почему лучше обучаться с «Протеком»?

Удобно: в любое время, в любом месте.

Эффективно: профессионально изложенный материал.

Полезно: информация, необходимая для ежедневной работы.

Бесплатно: нужен только доступ в интернет.

Выгодно: мотивационные программы по результатам прохождения теста.

Как посмотреть лекцию?

Зарегистрируйтесь на портале клиента https://webzakaz.protek.ru/logon. Выберите интересующую вас видеолекцию в разделе «Дистанционное обучение». Пройдите тестирование и участвуйте в мотивационной программе.

Присоединяйтесь к Университету «Протека»!