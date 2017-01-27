Прокуратура считает Дмитрия Даина виновным и просит 5 лет заключения

В Таганском суде идет слушание по уголовному делу в отношении совладельца компании «Терминал-Восток» - управляющая компания логистического оператора «Фармат» Дмитрия Даина. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Государственный обвинитель в ходе прений попросил признать виновным Дмитрия Даина и приговорить его к 5 годам колонии общего режима. Предприниматель своей вины не признает, он уверен в незаконности предъявленного обвинения и уголовного преследования, считает, это для оказания него давления.

Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Даин, владелец 25% доли в ООО «Терминал-Восток», имел умысел хищения денег у ОАО «Номос-Банка», в 2012 г. он договорился с кредитной организацией о получении кредита компанией «Терминал-Восток». Для этого Даин, якобы, предоставил ложные сведения о финансовом состоянии организации и получил кредит в размере 270 млн руб., а затем похитил деньги.

В то же время защита обращает внимание, что субъектом мошенничества в сфере кредитования является заемщик, то есть тот, кто имеет договорные отношения с банком. А Даин не руководил организацией единолично и не подписывал кредитный договор. На основании решения общего собрания участников ООО «Терминал-Восток» от 22 апреля 2011 г. и договора передачи полномочий от 25 апреля 2011г. ОАО «РТ-Биотехпром» было единоличным исполнительным органом управления «Терминал-Востока». Генеральным директором «РТ-Биотехпром» в тот момент был Петр Каныгин, который и подписал кредитный договор. Впрочем, Дмитрий Даин имеет отношение к кредиту. Во-первых, он был исполнительным директором в «Терминал-Восток». Во-вторых, он выступил поручителем как физическое лицо и как один из акционеров ООО «Терминал-Восток».

В пятницу 27 января в Таганском суде суд постановил продолжать судебные слушания без вызова в суд ключевого свидетеля обвинения Петра Каныгина. Защита неоднократно инициировала его вызов в суд, однако судебные приставы так ничего и не смогли сделать, так как Каныгин то лежал в больнице, то уезжал за границу, родители его не видели несколько месяцев. Защита не могла согласиться с тем, что дальнейшее слушание будет проходить без допроса в суде Каныгина. И предложила обвинению исключить его показания. Однако суд удовлетворил ходатайство обвинения продолжить без допроса Каныгина, в последующем дав оценку его показаниям.

В этот же день начались прения сторон, но успел выступить только государственный обвинитель, который считает, что вина Дмитрия Даина доказана. В частности, сторона обвинения уверена, что Даин изначально не собирался отдавать кредит. По мнению прокурора, это доказывают свидетельские показания. Что касается недостоверных сведений, представленных в банк, то речь идет о неких забалансовых обязательствах, которые были не отражены в отчетах, представленных в банк.

Деньги до сих пор не возвращены. Свидетельством того, что Дмитрий Даин, якобы, присвоил деньги является тот факт, что около 97 млн руб. из суммы кредита были перечислены со счета ООО «Терминал-Восток» трем дочерним компаниям, подконтрольным Даину. В то же время защита в ходе судебного процесса обращала внимание, что владельцем всех трех компаний был «Терминал-Восток» и что через несколько дней все эти суммы были возвращены на счет материнской компании, так как перечисления были ошибочны. Кроме того часть кредитных денег пошла на рефинансирования задолженности перед банком МИА, как изначально и предполагалось.

Доводы подсудимого о том, что пока Даин был не уволен из «Терминал-Востока» в октябре 2012 г. компания осуществляла платежи по кредиту, прокурор счел техническим совпадением. В итоге, по мнению прокуратуры, подсудимый виновен в совершении преступления, предусмотренного ч.4ст.150.1 УК. Свое слово защита скажет на следующем заседании.

В то же время стоит отметить, что Дмитрий Даин считает незаконным уголовное преследование и что дело носит заказной характер. Его адвокат написал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру. Сам предприниматель написал обращения президенту РФ и уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову. «Опасаюсь, что судья, рассматривающий дело, несмотря на откровенный заказной его характер и всю абсурдность предъявленного обвинения, побоится пойти против сложившейся обвинительной правоприменительной практики и постановит обвинительный приговор. Суть этого уголовного дела грубо противоречит разъяснениям Пленума Верховного Суда (Постановление № 48 от 15 ноября 2016), а также многочисленным высказываниям Президента РФ о необходимости обращать особое внимание на заведомо незаконное привлечение предпринимателей к уголовной ответственности (по его же законодательной инициативе статья 299 УК РФ дополнена частью 3). Таким образом, рейдеры организовали привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, то есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 299 УК РФ», – говорит Дмитрий Даин в письме Титову.