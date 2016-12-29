Прокуратура поможет работникам АО «Рафарма» получить зарплату

Прокуратура Тербунского района Липецкой области выявила нарушение прав работников структурного подразделения АО «Рафарма», которым несвоевременно выплачивается зарплата. Задолженность составляет 4 168 363, 80 руб.

«Санкция статьи предусматривает административную ответственность юридических лиц в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, поскольку работодатель добровольно не погасил имеющуюся задолженность, прокурор обратился в суд в интересах 86 работников с требованием о принудительном взыскании в их пользу начисленной, но не выплаченной заработной платы за ноябрь текущего года.