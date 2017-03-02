Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном сбыте «Трамала»

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительниц поселка Лазаревское г. Сочи 55-летней Ланы Григорян и ее 26-летней дочери Яны Григорян.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с 11 августа по 12 сентября 2016 года Лана Григорян, владелица аптечного пункта, расположенного в п. Лазаревское, г. Сочи, в нарушение установленных требований действующего законодательства, не внесла в журналы учета соответствующие сведения о поступлении лекарственного средства «Трамал», содержащего сильнодействующие вещества.

Лана Григорян привлекла свою дочь для реализации в помещении аптеки этого препарата по явно завышенной цене равной 5,5 тыс. руб., при этом от покупателей они не требовали рецепт и не предоставляли кассовый чек.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Лазаревский районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.