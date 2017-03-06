Прокуратура Астраханской области подозревает супружескую пару в незаконной фармдеятельности

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов Станислава и Елены Костиных. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).

По версии следствия, Елена Костина, являясь генеральным директором одной из аптечных сетей, и ее супруг Станислав Костин в качестве исполнительного директора с 2011 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по оптовой торговле и поставке лекарственных средств в лечебные учреждения г. Астрахани без соответствующей лицензии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в результате этой деятельности супруги получили доход в размере более 200 млн рублей.

Прокуратура области направила уголовное дело в Кировский районный суд г. Астрахани для рассмотрения по существу.