Производители лекарственных форм и дозировок для детей получат господдержку

26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам селекторного совещания, которое состоялось в Оренбурге 12 декабря 2016 г. Так, Минздраву и Минпромторгу до 10 апреля поручено подготовить предложения по поддержке производства лекарственных форм и дозировок, а также медицинских изделий для детей различного возраста.

По мнению экспертного медицинского сообщества, существует серьёзная проблема, связанная с отсутствием выпуска лекарственных форм, предназначенных для детей младшего возраста, заявляла на селекторном совещании глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Ситуация сдвинулась с места, и за период с января 2014 года по октябрь 2016 года было зарегистрировано 640 лекарственных препаратов, разрешенных к применению в педиатрии, из них 62% (это 395 препаратов) отечественного производства полного цикла. Однако эта работа требует продолжения в части мелкой фасовки лекарств для детей, особенно первого года жизни, у которых лечебная доза в 10 раз меньше, а у недоношенных – в 30 раз меньше, чем у взрослых», – отметила министр.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 10 июня 2017 г. дополнительно проработать вопрос о расширении национального календаря профилактических прививок.

Речь идет о расширении нацкалендаря прежде всего за счет включения вакцин против ротавирусной инфекции и ветряной оспы.