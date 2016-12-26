 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
185

Производители лекарственных форм и дозировок для детей получат господдержку

26.12.2016

26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам селекторного совещания, которое состоялось в Оренбурге 12 декабря 2016 г. Так, Минздраву и Минпромторгу до 10 апреля поручено подготовить предложения по поддержке производства лекарственных форм и дозировок, а также медицинских изделий для детей различного возраста.

По мнению экспертного медицинского сообщества, существует серьёзная проблема, связанная с отсутствием выпуска лекарственных форм, предназначенных для детей младшего возраста, заявляла на селекторном совещании глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Ситуация сдвинулась с места, и за период с января 2014 года по октябрь 2016 года было зарегистрировано 640 лекарственных препаратов, разрешенных к применению в педиатрии, из них 62% (это 395 препаратов) отечественного производства полного цикла. Однако эта работа требует продолжения в части мелкой фасовки лекарств для детей, особенно первого года жизни, у которых лечебная доза в 10 раз меньше, а у недоношенных – в 30 раз меньше, чем у взрослых», – отметила министр.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Роспотребнадзору до 10 июня 2017 г. дополнительно проработать вопрос о расширении национального календаря профилактических прививок.

Речь идет о расширении нацкалендаря прежде всего за счет включения вакцин против ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.09.2016 Анонс: заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
07.09.2016 Компания Takeda объявляет о запуске новой стратегии доступа к лекарственным средствам
07.09.2016 Отраслевая группа начинает кампанию в защиту ценообразования на лекарства
02.09.2016 Хиллари Клинтон обнародовала планы борьбы с ростом цен на лекарства
30.08.2016 Законопроект «О здоровье детей» будет внесен в Госдуму до конца года
Метки
дети
лекарственные средства
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения