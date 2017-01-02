Производители БАД идут к самоорганизации

На заседании правительства РФ в конце 2016 г. обсуждалась возможность предоставления производителям БАД возможности заниматься самоорганизацией с помощью механизма добровольной сертификации. Об этом «ФВ» сообщил представитель организации, которая оказывает производителям БАД услуги по добровольной сертификации.

В условиях усиливающегося контроля со стороны ФАС и других регуляторов, производители БАД могут найти отдушину в данном механизме. Ожидается, что он позволит БАД без лишних затруднений получать «официальный статус» и продаваться в аптеках. Как известно, эта возможность сейчас находится под угрозой после ряда заявлений ФАС.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, биологически активные добавки к пище (БАД) могут находиться в обороте только после их регистрации в установленном порядке Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).