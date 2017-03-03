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Лента · В России
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Программа «Земский доктор» может быть распространена на города с населением до 10 тысяч жителей

03.03.2017

Депутаты Костромской областной думы внесли в Госдуму законопроект № 114017-7 «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"».

Депутаты предлагают города с населением до 10 тысяч жителей включить в перечень населенных пунктов, при трудоустройстве в которые врач-специалист в возрасте до 50 лет мог бы претендовать на получение единовременной денежной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Разработчики документа объясняют это тем, что по своей инфраструктуре данные населенные пункты практически не отличаются от сельских населенных пунктов, либо рабочих поселков, либо поселков городского типа на которые распространяется программа «Земский доктор».

«На сегодняшний день в РФ насчитывается 155 городов в 53 регионах с численностью населения менее 10 тысяч человек. Обеспеченность врачами в регионах, где расположены данные города, в 2015 году варьирует от 24,2 человека на 10 тысяч населения до 62,9. В 28 регионах, в которых расположены 92 города с населением менее 10 тысяч человек, обеспеченность врачами ниже, чем в среднем по РФ (37,2 человека на 10 тысяч населения). Для повышения уровня обеспеченности врачами и сокращения дефицита врачей в данных городах, по оценочным данным, требуется 368 врачей», – указано в пояснительной записке.

Программа «Земский доктор», направленная на решение кадрового вопроса и сокращение дефицита врачей в сельских населенных пунктах, реализуется в России с 2012 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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врачи
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27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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