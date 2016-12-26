«ПродуктСервис» оштрафован на 300 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию

ФАС России вынесла постановление о наложении штрафа компании «ПродуктСервис» за недобросовестную конкуренцию в размере 300 тысяч рублей. Ранее ведомство установило, что компания нарушила антимонопольное законодательство на товарном рынке биологически активных добавок.

Дело в отношении ООО «ПродуктСервис» о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по заявлению ООО «Курортмедсервис». Компания вводила в гражданский оборот на территории РФ БАД «Морфей», «Баю-Бай» и «Серебряный» в упаковках, дизайн которых аналогичен дизайну одноименных БАД, выпускаемых ООО «Курортмедсервис», что вводило потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Компания была оштрафована согласно ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции, действовавшей до 05.01.2016) не допускается недобросовестная конкуренция выраженная во введении в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей», – сообщили в пресс-службе ФАС.