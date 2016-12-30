Продажу спиртовых настоек без рецепта объемом более 25 мг могут запретить

Картинка с разведенными мостами и слово «боярышник» могли стать решающим «аргументом» в дилемме: «пить или не пить косметическое средство», полагает эксперт.

«Мне привозили из разных городов страны это изделие – лосьон с характерной картинкой на этикетке (разведенные мосты) – оно могло быть в стекле, в пластике, на которой было написано, что это лосьон «Борярышник», 70% спирта, и никто не травился, потому что, видимо, там был этиловый спирт. И люди привыкли к тому, что эта картинка ассоциируется с возможностью безопасного употребления средства внутрь, – рассказал Евгений Брюн. – Еще одна давняя история – это продажа брынцаловской настойки боярышника в аптеках в больших объемах. Название «боярышник», у многих создает иллюзию защиты от последствий употребления алкоголя, так как многие пьющие люди страдают расстройством сердечного ритма, а боярышник считается средством, снимающим аритмию».

После трагедии в Иркутске, унесшей 77 жизней, главный нарколог собирается поставить вопрос о том, что бы весь аптечный и косметический алкоголь закупался «в какой-нибудь госмонополии, где точно есть контроль качества». Он напомнил, что в стране запрещен свободный оборот метанола – ядовитого вещества, ставшего причиной смертельных отравлений «Боярышником», которого не должно быть в свободной продаже в принципе.

Кроме того главный нарколог поддерживает идею запретить безрецептурную продажу спиртосодержащих лекарственных средств в аптеках. Он признался, что еще несколько лет назад предлагал ввести данное ограничение, но это не находило понимания у общества. В настоящее время министерством здравоохранения прорабатываются меры по ограничению объема емкостей с лекарственными спиртовыми настойками, доступными без рецепта, до 25 мг. «Чем меньше расфасовка, тем дороже получается результирующее количество алкоголя, если это все сливать в один стакан, — пояснил Брюн. — Я думаю, что эта мера правильная и свой эффект даст: употребление настоек в качестве алкоголя должно быть невыгодно».