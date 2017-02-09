Продажи «Протека» в 2016 г. выросли более чем на 20%

Выручка Группы компаний «Протек» за 12 месяцев прошедшего года, согласно предварительным неаудированным данным, составила 241 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. По сравнению с аналогичным периодом показатель вырос на 23,8%.

В IV квартале 2016 г. выручка была 72,3 млрд руб., что выше четвертого квартала 2015 г. на 19,5%. Таким образом, можно констатировать, что несмотря на высокую базу 2015 г., когда компания смогла удачно пережить девальвацию рубля благодаря товарным запасам, в 2016 г. «Протек» смог сохранить динамику роста.

Продажи дистрибьюторского сегмента в IV квартале 2016 г. выросли на 19,7% и составили 63,11 млрд руб., за весь 2016 г. – 211,18 млрд руб. (+25,5%). Доля сегмента в общем объеме продаж составила 80,6%.

Наибольший рост в IV квартале продемонстрировала розница – 40,6%, размер выручки – 12,4 млрд руб., за весь год – +32,6%, выручка – 40,2 млрд руб. Общее число розничных точек на 31 декабря 2016 г. составило 1 768. В течение прошлого года органически было открыто 396 аптек и 89 аптек закрыто. Сопоставимые продажи выросли на 5,6% за весь 2016 г. и на 10,7% в IV квартале.

Продажи производственного сектора в IV квартале выросли на 1,5% и составили 3 млрд руб., при этом в упаковках производство снизилось на 12%. За весь 2016 г. выручка выросла на 23,3% и составила 10,66 млрд руб., в упаковках рост составил 6%.