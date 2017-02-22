Приморские депутаты предлагают субсидировать закупку дорогостоящих лекарств из федерального бюджета

Приморские законодатели обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением субсидировать из федерального бюджета расходы регионов на обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

В обращении сказано, что поскольку лекарственные препараты для лечения больных орфанными заболеваниями являются дорогостоящими, большинство субъектов РФ не могут в полном объеме предусмотреть в бюджетах регионов расходы на их закупку. В Амурской области дефицит средств на эти цели в прошлом году составил 107,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщил председатель Комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, по информации Департамента здравоохранения Приморья, в крае дорогостоящие препараты жизненно необходимы 219 пациентам, в 2017 году на эти цели необходимо 350 млн рублей.