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При контроле за деятельностью аккредитованных лиц будет применяться риск-ориентированный подход

05.04.2017

Правительство РФ утвердило положение, которым определяется порядок организации и проведения федерального государственного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных в национальной системе аккредитации. Соответствующее постановление №360 от 30 марта 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Положением, в частности, установлено, что при государственном контроле применяется риск-ориентированный подход. В частности, установлено, что внеплановая проверка аккредитованного лица проводится в случае выявления параметров его деятельности, соответствие которым или отклонение от которых свидетельствует о высокой вероятности нарушения им обязательных требований. Такая вероятность будет определяться в соответствии с утверждаемыми Минэкономразвития индикаторами риска нарушения обязательных требований аккредитованными лицами.

Положением также урегулирована процедура подготовки уполномоченными должностными лицами Росаккредитации мотивированного представления, на основании которого назначается внеплановая проверка или проводятся другие мероприятия по контролю в отношении аккредитованного лица.

«Принятые решения позволят снизить общую административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов государственного контроля (надзора)», – отметили в пресс-службе правительства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
проверки
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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