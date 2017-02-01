Президент поручил правительству пересмотреть цены на ЖНВЛП и проверить все госзакупки медикаментов

Президент Владимир Путин дал правительству задание оптимизировать цены на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В открытом доступе текста поручения пока нет.

Предполагается, что после выполнения поручений жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) должны стать дешевле, поскольку будет ограничена рентабельность производителей, процедура формирования цен на медикаменты будет прозрачнее, а всех госзаказчиков и фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены на лекарства, проверят правоохранительные органы.

В перечне поручений президента четыре пункта. Первый — до 20 марта 2017 года разработать и утвердить документ, устанавливающий правила для экономического анализа при регистрации цен на ЖНВЛП. В том числе глава государства требует прописать максимальную прибыль, которую может получить компания-производитель.



Во втором пункте президент требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. Доклады по этому заданию должны быть предоставлены в администрацию президента к 1 августа и к 20 декабря 2017 года.

Третий пункт поручений напрямую касается практики госзакупок лекарств. После установления новых цен на ЖНВЛП президент требует сравнить их с ценами, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше вновь установленной, будут переданы в правоохранительные органы. Срок — до 1 февраля 2018 года.

В последнем, четвертом пункте Путин поручил правительству рассмотреть вопросы о возможности разделения аукционов на покупку непосредственно лекарств и услуги по их перевозке, а также о необходимости заключения госзаказчиками долгосрочных контрактов по новым ценам на ЖНВЛП в целях открытия их производства в России.

О возможности перерегистрации цен на ЖНВЛП ранее говорила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По ее словам, в 2008 году, когда была введена регистрация цен на жизненно важные препараты, расчет цены основывался на стоимости импортных препаратов с учетом проводимых закупок.

«Поэтому вполне можно пойти по пути пересмотра тех цен, которые были зарегистрированы ранее. Это дало бы экономию для бюджетов всех уровней и для населения», – подчеркнула Т. Голикова.