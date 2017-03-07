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Лента · В России
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Представительная российская делегация примет участие в программе «B2B Hosted Buyers»

07.03.2017

На данный момент окончательно сформированы списки программы «B2B Hosted Buyers», которая организована в рамках Всемирной конгресс-выставки в сфере здравоохранения, спорта и туризма «HESTOUREX-2017» (6 – 9 апреля 2017 года, г. Анталья, Турция).

В программе «B2B Hosted Buyers» ожидается участие более 2 тысяч представителей из более 100 стран мира. От Российской Федерации едет одна из самых больших делегации, в составе которой: выдающиеся врачи, представители спортивных Федераций гольфа и рафтинга, ассоциаций детского и молодежного туризма, главы больниц и клиник, руководители ассоциаций амбулаторной реабилитации, организаторы медицинского туризма, туристические операторы, страховые компании, представители законодательной и исполнительной власти РФ и т.д.

Программа направлена на обеспечение участия и сотрудничества между экспонентами и покупателями на рынке здравоохранения, спорта, туризма. Заинтересованным сторонам представится возможность личной встречи, обмена опытом, установления новых деловых контактов, заключения взаимовыгодных соглашений с потенциальными бизнес - партнерами.

Конгресс-выставка «HESTOUREX-2017» проходит на государственном уровне при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства культуры и туризма, Министерства экономики, Министерства здравоохранения, Министерства по делам молодежи и спорта, а также Министерства развития Турецкой Республики.

Контактная информация: электронный адрес hestourex1@aktuelevent.com или mice2.aktuelevent@gmail.com , Ирина Жарова +90 242 248 22 38.

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Метки
Турция
Фармвестник-ТВ
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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