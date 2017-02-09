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Предложения Экспертного совета могут разрушить трехступенчатую конструкцию госзакупок

09.02.2017

К такому мнению пришли члены Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. В итоге организация обратилась с письмами к заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу, министру РФ Михаилу Абызову и зам. министра Минпромторга РФ Сергею Цыбу, чтобы выразить свою позицию по поводу трехступенчатой конструкции (копия есть в распоряжении «ФВ»).

По мнению участников Ассоциации, предложенный вариант трехступенчатой конструкции Экспертным советом (ЭС) при Правительстве РФ (подробности в номере «ФВ» №5 (876) от 14.02.2017 г.) не способствует решению задачи по стимулированию высокотехнологичного производства субстанций и лекарств на территории РФ.

Проект ЭС рекомендует ввести минимальное количество участников, предлагающих лекарства из отечественных субстанций, – не менее двух. При этом в варианте Минпромторга говорится, что достаточно одной подобной заявки. По мнению Ассоциации, предложение ЭС трудно реализуется и фактически разрушает трехступенчатую конструкцию.

«Как справедливо отмечено в справке Экспертного совета, по многим позициям (за исключением биотехнологических ЛП) нецелесообразно наличие нескольких производителей субстанций в РФ. <…> Кроме того, в концепции министерства отсутствует требование использовать исключительно собственную субстанцию», – говорится в документе.

Конкуренция, как считают в общественной организации, сохранится, поскольку производители лекарств смогут закупать субстанции, производимые на территории РФ, что приведет к снижению себестоимости, так как будут исключены расходы на экспорт и таможенное оформление.

«Проект постановления также будет способствовать увеличению отчислений (налогов и сборов), уплачиваемых в бюджет и фонды работодателями квалифицированных медицинских специалистов, что неприменимо в отношении огромного количества мелких компаний, осуществляющих исключительно дистрибьюторские функции», – приводится еще один аргумент.

Согласно аналитическим данным Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС, в настоящее время при госзакупках в 16% снижение от начальной максимальной цены контракта составляет 0-1%, в 43% аукционов – на 1-10%.

«Таким образом, мнение о том, что введение трехступенчатой системы государственных закупок лекарственных препаратов приведет к монополии рынка и росту цен – несостоятельно, поскольку уже сейчас в 72% аукционов снижение от начальной цены составляет около 10%», – считают в организации.

Также в Ассоциации уверены, что предложенный переходный период до 2020 г. не оправдан, так как цель трехступенчатой процедуры закупок – обеспечить поддержку российских производителей фармсубстанций и производителей полного цикла.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Дмитрий Чагин подтвердил, что организация действительно обращалась в органы власти, чтобы выразить свою позицию.

«Это согласованное мнение всех участников нашей Ассоциации и мы хотим, чтобы нас услышали. Кроме этого мы принимаем участие в совещаниях, посвященных этому вопросу, и обсуждаем варианты трехступенчатой конструкции. В целом мы согласны с вариантом, предложенным Минпромторгом», – рассказал он «ФВ».

Дмитрий Чагин добавил, что решение о таком инструменте, как трехступенчатая поддержка, должно быть принято в ближайшее время: «По сути, возможность реализовать свою продукции на госторгах – это основной способ поддержки российских производителей. У нас на одной чаше весов три тысячи разных оптовых фирм, а на другой чаше – 100 построенных заводов, которые выполняют поручение президента по импортозамещению, платят налоги, вкладывают деньги в науку. Так почему бы им сейчас не помочь».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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