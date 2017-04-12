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Правительство хочет к 2025 году увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

12.04.2017
Фото: premier.gov.ru

11 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений по развитию системы здравоохранения до 2025 года.

В частности, Минздраву и Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Центром стратегических разработок до 30 июня 2017 года надлежит обеспечить формирование приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение», руководствуясь следующими основными целевыми показателями:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет;

- увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет;

- снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми;

- снижение смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185,0 случаев на 100 тыс. населения;

- сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приема врачом пациента;

-увеличение численности врачей, в том числе врачей-специалистов, работающих в первичном звене здравоохранения;

- увеличение численности врачей, прошедших повышение квалификации.

Минздраву и Минфину России поручено при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотреть средства на реализацию мероприятий по этому направлению.

В марте 2017 г. Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, что за последние годы в здравоохранении удалось добиться существенных изменений к лучшему, «и ключевой показатель – это, безусловно, рост продолжительности жизни: он сегодня составляет почти 72 года. Напомню, что за 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет – с 65,4 в 2005 году до 71,87 в 2016-м. У мужчин рост составил 7,7 лет, у женщин – 4,6 года. За это же время младенческая смертность, как вы знаете, снизилась с 10,2 до 6 на 1000 родившихся, а в январе была зафиксирована – 5,1. Что касается материнской смертности, то здесь ситуация еще лучше: смертность снизилась более чем втрое».

Президент отметил, что есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, а также значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
развитие здравоохранения
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Незабытый форт
Current issue #12, 2017
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