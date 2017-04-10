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Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения»

10.04.2017

Госпрограмма «Развитие здравоохранения» дополнена двумя новыми подпрограммами и мероприятиями по приоритетным проектам по направлению «Здравоохранение». Соответствующее постановление Правительства РФ №394 от 31.03.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подписанным постановлением параметры финансирования госпрограммы приведены в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», сообщили в пресс-службе правительства.

Госпрограмма направлена на улучшение здоровья населения и показателей работы организаций системы здравоохранения на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.

В госпрограмму дополнительно включены две новые подпрограммы: «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации» и «Развитие скорой медицинской помощи».

Также в госпрограмму интегрируется ряд мероприятий по приоритетным проектам по направлению «Здравоохранение», в частности, мероприятие по внедрению автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

Скорректированы цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации госпрограммы. Всего госпрограмма содержит 134 показателя, в том числе 55 новых.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
развитие здравоохранения
Фармвестник-ТВ
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