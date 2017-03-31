 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
211

Правительство утвердило перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов

31.03.2017

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 28 марта постановление Правительства РФ №339 от 28.03.2017 г., которым утвержден перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за склонение спортсменов тренерами, специалистами по спортивной медицине или другими специалистами в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте. В утвержденный перечень включены, в частности, запрещённые субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма (запрещенные субстанции), манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг (запрещeнные методы).

«Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг. Наша цель – снизить риски возникновения таких нарушений, усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует, а это и тренеры, и врачи, и другие специалисты, которые участвуют в подготовке атлетов. В прошлом году была внесена статья – изменение в Уголовный кодекс, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к допингу и противоправным действиям. Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций. Документ уже утвержден и должен применяться», – прокомментировал Дмитрий Медведев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.03.2017 РУСАДА запустила приложение для IOS и Android по проверке препаратов на допинг
30.11.2016 Международное сообщество саботирует расследование нарушений антидопингового законодательства со стороны России
30.11.2016 Русада выполнила требования WADA и обрела независимость
18.11.2016 «РУСАДА» запускает сервис по проверке лекарств на наличие запрещенных в спорте субстанций
14.11.2016 При МГУ будет создана Национальная антидопинговая лаборатория
Метки
уголовная ответственность
допинг
антидопинговый контроль
Фармвестник-ТВ
31.03 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения