Правительство утвердило перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 28 марта постановление Правительства РФ №339 от 28.03.2017 г., которым утвержден перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.

Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за склонение спортсменов тренерами, специалистами по спортивной медицине или другими специалистами в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте. В утвержденный перечень включены, в частности, запрещённые субстанции, в том числе анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма (запрещенные субстанции), манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг (запрещeнные методы).

«Речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг. Наша цель – снизить риски возникновения таких нарушений, усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует, а это и тренеры, и врачи, и другие специалисты, которые участвуют в подготовке атлетов. В прошлом году была внесена статья – изменение в Уголовный кодекс, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к допингу и противоправным действиям. Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций. Документ уже утвержден и должен применяться», – прокомментировал Дмитрий Медведев.