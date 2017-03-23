Правительство установило правила предоставления субсидий протезно-ортопедическим предприятиям

Правительство РФ утвердило правила, устанавливающие цели, условия и порядок предоставления субсидий государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования. Соответствующее постановление №314 от 20.03.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с федеральным бюджетом Минтруду предусмотрены ежегодные бюджетные ассигнования на предоставление субсидий подведомственным федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, имеющим стационары сложного протезирования. В частности, субсидии предоставляются стационарам сложного протезирования на оплату пребывания инвалидов в стационарах, а также федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости. Подписанным постановлением утверждены правила, устанавливающие цели, условия и порядок предоставления субсидий на эти цели.

Кроме того, установлен перечень документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о её предоставлении и получении. Правилами также определены федеральные органы исполнительной власти, контролирующие соблюдение условий и порядка предоставления субсидий.

Стоит отметить, что ранее Правительство РФ приняло ряд документов, направленных на поддержку организаций, которые производят средства реабилитации. Так, в январе 2017 г. постановлением №76 утверждены Правила, устанавливающие порядок, цели, условия конкурсного отбора организаций, реализующих комплексные инвестиционные проекты, и предоставления таким организациям субсидий на возмещение до 50% расходов на проведение НИОКР по созданию современных и высокотехнологичных производств для изготовления изделий и устройств реабилитационной индустрии.

В Правила также включены методика определения рейтинга заявок участников, расчёты размера субсидии и штрафных санкций к организациям, получившим субсидию, паспорт комплексного инвестиционного проекта.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой организации на компенсацию части затрат на проведение НИОКР в рамках одного проекта, – 200 млн рублей, а срок ее реализации – не более трех лет.

Кроме того, в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства изделий, товаров и продуктов реабилитационной индустрии, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья, постановлением №77 утверждены Правила, устанавливающие порядок, цели и условия предоставления субсидий российским организациям реабилитационной индустрии на компенсацию части затрат, понесенных в 2017–2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации производства средств реабилитации.

В Правила включены формы расчета размера субсидий и паспорта комплексного инвестиционного проекта, расчёт размера штрафных санкций к организациям, получившим субсидию.

Субсидия предоставляется на основании заключенного договора для частичного возмещения произведенных не ранее 1 января 2017 года затрат организации, прошедшей конкурсный отбор, связанных с реализацией комплексного инвестиционного проекта и предусмотренных его бизнес-планом.

Максимальный размер субсидии – не более 200 млн рублей на весь срок действия договора о предоставлении субсидии.