Правительство РФ представило «дорожную карту» HealthNet

28 декабря Правительство РФ опубликовало «дорожную карту» HealthNet («Хелснет») Национальной технологической инициативы, которая была утверждена 20 декабря решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Рабочую группу по разработке «дорожной карты» возглавили председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Основные направления реализации «дорожной карты» – информационные технологии в медицине, разработка персонализированных лекарственных

средств и биомедицинских клеточных продуктов с полным циклом производства в РФ, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. Это долгосрочная межведомственная программа частно-государственного партнeрства по содействию развитию новых перспективных рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 10–15 лет.

Реализация «дорожной карты» «Хелснет» предусматривает:

- создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг российских компаний на формируемых глобальных рынках;

- поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения;

- совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков.

«Дорожная карта» будет реализована в три этапа.

Первый этап (2017–2019 годы) – создание необходимой инфраструктуры развития малых компаний рынка «Хелснет». Малые компании должны обеспечить поток высокотехнологичных разработок и решений.

Второй этап (2020–2025 годы) – создание и развитие инфраструктуры для поддержки средних компаний рынка «Хелснет»: обновление нормативно-правовой базы в связи с появлением новых технологий и новых подходов, выявленных на первом этапе; реализация концепции изменения образования, включение государственных институтов международного сотрудничества для поддержки выхода компаний «Хелснет» на международные рынки; реализация среднесрочных рыночных проектов по созданию благоприятной среды для компаний, выявленных как приоритетные на первом этапе.

Третий этап (2026–2035 годы) – реализация долгосрочных проектов, включающая тиражирование технологических решений посредством развития компаний, и полноценный запуск проектов, пилотные стадии которых были реализованы на первом и втором этапах.

В результате реализации ДК НТИ «Хелснет» к 2035 году пять российских компаний, работающих в сегментах рынка «Хелснет», должны войти в число первых 70 компаний в мире на этом рынке по объeму продаж; 70% продуктов и услуг сегментов рынка «Хелснет» должны иметь полный цикл производства в России; по объeму потребления продуктов рынка «Хелснет» на душу населения Россия должна войти в число первых 20 стран в мире.