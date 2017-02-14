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Правительство продлило до 2021 года срок действия бессрочных регистрационных удостоверений на медизделия

14.02.2017

Срок действия регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения бессрочного действия продлен до 2021 г. Такое постановление Правительства РФ № 160 от 10.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 января 2017 года в соответствии с постановлением правительства № 1416 прекращено действие бессрочных регистрационных удостоверений, полученных до 2012 года на изделия медицинского назначения и медицинской техники. Вступление в действие этой меры планировалось еще 1 января 2014, но было отложено до 1 января 2017 года постановлением правительства № 930 от 17 октября 2013 г.

Из-за этого с начала 2017 г. порядка 10% изделий медицинского назначения остались без регистрационных удостоверений и не могут поступить на российский рынок медизделий.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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перерегистрация медицинских изделий
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