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Правительство поддержало законопроект о запрете продажи спиртосодержащей продукции через торговые автоматы

20.02.2017

Правительство РФ подготовило официальный отзыв на законопроект, направленный на совершенствование государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проект федерального закона №66697-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации Сергеем Рябухиным и Виталием Шубой.

Законопроектом предлагается установление запрета розничной продажи спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых (вендинговых) автоматов.

Согласно абзацам шестому и седьмому пункта 1 статьи 6 Закона в редакции законопроекта к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается отнести осуществление контроля за розничными продажами спиртосодержащей непищевой продукции и осуществление государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.

Однако в соответствии с абзацем пятым статьи 5 Закона организация и проведение государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Имеются также замечания юридико-технического характера.

В целях принятия дополнительных мер по усилению государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции Правительство предлагает ввести осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции дистанционным способом.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что спиртосодержащие лекарственные настойки должны продаваться в аптеке и по рецептам, «не так, как это сегодня продается даже в автоматах, когда подходят, пишут: «настойка боярышника» и покупают».

Он также подчеркнул, что эти автоматы «будут ликвидированы».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
Фармвестник-ТВ
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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