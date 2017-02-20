Правительство поддержало законопроект о запрете продажи спиртосодержащей продукции через торговые автоматы

Правительство РФ подготовило официальный отзыв на законопроект, направленный на совершенствование государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проект федерального закона №66697-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен членами Совета Федерации Сергеем Рябухиным и Виталием Шубой.

Законопроектом предлагается установление запрета розничной продажи спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых (вендинговых) автоматов.

Согласно абзацам шестому и седьмому пункта 1 статьи 6 Закона в редакции законопроекта к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предлагается отнести осуществление контроля за розничными продажами спиртосодержащей непищевой продукции и осуществление государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции.

Однако в соответствии с абзацем пятым статьи 5 Закона организация и проведение государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся к полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Имеются также замечания юридико-технического характера.

В целях принятия дополнительных мер по усилению государственного контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции Правительство предлагает ввести осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти внесудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже спиртосодержащей пищевой продукции дистанционным способом.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки.

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что спиртосодержащие лекарственные настойки должны продаваться в аптеке и по рецептам, «не так, как это сегодня продается даже в автоматах, когда подходят, пишут: «настойка боярышника» — и покупают».

Он также подчеркнул, что эти автоматы «будут ликвидированы».