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Правительство поддержало законопроект о выводе закупок государственных аптек из-под действия закона №44-ФЗ

06.04.2017

Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается внести в федеральные законы «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поправки, исключающие государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из перечня организаций, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться этими документами.

Государственные и муниципальные аптечные организации создавались с целью обеспечения населения и организаций здравоохранения лекарственными средствами и другими товарами аптечного ассортимента, как правило, в силу своей социальной направленности в тех населенных пунктах, где данный вид деятельности нерентабелен, и действуют на основе самофинансирования, самоокупаемости и полной хозяйственной самостоятельности.

Осуществление закупок в соответствии с законом №44-ФЗ, по мнению авторов законопроекта, снизит конкурентоспособность этих предприятий, т.к. процедура проведения электронного аукциона от даты размещения закупки в плане-графике до заключения контракта составляет от 42 до 60 дней (сегодня срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет в среднем семь дней). Также авторы законопроекта выделяют риски игнорирования поставщиками участия в электронном аукционе по причине невыгодных для них условий контракта.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, заслуживают внимания, однако необходимо уточнить срок вступления законопроекта в силу», – указано в отзыве правительства.

Отметим, что ранее этот законопроект поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.

По мнению комитета, исключение фармпредприятий из перечня юридических лиц, на которые распространяется обязанность осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5.04.2013 года, позволит оптимизировать правовую основу их деятельности исходя из специфики розничной торговли лекарственными препаратами, а также создаст равные условия для всех участников фармацевтического рынка.

Как писал «ФВ», переход ГУП и МУП на закупки по 44-ФЗ с 1 января 2017 года вызвал массовое акционирование аптечных организаций по всей России.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
закупка лекарств
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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