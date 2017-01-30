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Правительство дало старт эксперименту по маркировке лекарств контрольными знаками и по мониторингу за их оборотом

30.01.2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства №62 от 24.01.2017 г.«О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».

Эксперимент проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов».

Маркировка проводится на добровольной основе по заявкам субъектов обращения лекарственных средств в период с 1 февраля по 31 декабря 2017 г.

Приоритетными для участия в эксперименте являются лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, ипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Документом утверждено общее положение о проведении эксперимента, определены его цели, даты проведения, участники, формат маркировки лекарственных препаратов, ответственные за его проведение федеральные органы исполнительной власти.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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