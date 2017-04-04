Правительство будет стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минэкономразвития России распоряжение №585-р от 30 марта 2017 года об утверждении плана по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса.

Планом предусмотрено создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторно-курортного комплекса России, анализ эффективности использования его объектов и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.

Кроме того, будут выработаны критерии отбора объектов для реализации проектов государственно-частного партнерства, определены регионы для запуска пилотных проектов по их реконструкции.