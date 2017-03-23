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Правительство будет контролировать закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий

23.03.2017

Правительство РФ внесло изменений в Правила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ от 5.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соответствующее постановление №315 от 20.03.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подписанным постановлением определено, что закупки государственных и муниципальных унитарных предприятий, осуществляемые за счет средств субсидий, которые им предоставляются из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты федеральной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность, подлежат государственному контролю.

«Принятое решение направлено на повышение эффективности закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий», – сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
закупки
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09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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