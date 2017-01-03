Правила надлежащей аптечной практики могут вступить в силу с 1 марта 2017 г.

В Российской Федерации с 1 марта 2017 года вступают в силу приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие Правила надлежащей аптечной практики и надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств. Об этом сообщает официальный портал Росздравнадзора.

В сообщение службы говорится, что указанными надлежащими практиками определяются требования, предъявляемые к перевозке и хранению лекарственных средств, а также к работе аптечных организаций всех форм собственности.

«Особое внимание в вышеуказанных нормативных правовых актах уделяется созданию и функционированию системы менеджмента качества в организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, которая позволит повысить качество предоставляемых услуг аптеками гражданам России», – следует из информации Росздравнадзора.

В то же время сами приказы пока официально не опубликованы. На портале regulation.gov.ru размещены лишь проекты приказов Минздрава об утверждении надлежащей аптечной практики, дистрибьюторской практики и практики хранения и перевозки ЛП.