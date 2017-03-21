Потребительский запрос на качество: если дженерик, то какой?

Может ли практикующий врач заниматься оценкой качества дженериков? Конечно, нет. Эта проблема не входит в его задачи. Но, понимая свою ответственность за качество лечения, многие пытаются это делать. Поэтому им необходим соответствующий инструмент - источник максимально полной информации о ЛС. Такой справочник проинформирует врача, оригинален ли тот или иной препарат или он воспроизведенный. И если это дженерик, то насколько он может быть полноценной заменой оригинальному ЛС и/или другому более качественному дженерику. Имея в своем распоряжении подобный инструмент, практикующий врач будет уверенно назначать конкретному больному препарат с максимальным терапевтическим эффектом.

Фармацевтический рынок нашей страны наполнен большим количеством воспроизведенных ЛС. При достаточно жестком подходе регулятора к требованиям качества дженериков тем не менее эта продукция может значительно отличаться друг от друга по многим характеристикам - производится по неодинаковым стандартам, с использованием различного сырья и вспомогательных веществ.

Тамара Анзорьевна Гильтайчука, генеральный директор ООО «МорганФранк»: «Наша компания разработала и предложила специалистам новый уникальный по своему формату инструмент - базу данных ЛС white-medicine.com. Работу над проектом мы начали еще в 2010 году. Наши специалисты по крупицам собирали, внимательно анализировали и систематизировали информацию, представленную нам производителями. Эти данные были размещены в печатных версиях «Белая книга. Оригинальные и воспроизведенные препараты» (кардиология, неврология, онкология, гинекология). В настоящее время мы закончили перенос полученных данных на сервер white-medicine.com и открыли доступ к ним для специалистов и потребителя. Создание базы данных в подобном формате обсуждалось в профессиональном сообществе последние 10 лет. Учитывая уже сформировавшийся социальный и профессиональный запрос на качество ЛС, мы уверены, что данный инструмент станет незаменимым помощником на рабочем столе практикующего врача и специалистов в области оборота ЛС. Нам есть чем гордиться. Нам доверяют производители качественной продукции!»

Во многих странах золотым стандартом воспроизведенных препаратов являются лекарственные средства, имеющие фармацевтическую и терапевтическую эквивалентность, в одинаковой дозировке и формах выпуска. Сервис white-medicine.com дает возможность специалисту получить полную картину предложений рынка по каждому МНН. В его базе данных отражена полная информация об оригинальных и воспроизведенных ЛС: результаты исследований биоэквивалентности, заключения/выводы о терапевтической эквивалентности, TE code OrangeBook/FDA, взаимозаменяемость, DDD, актуальные инструкции, информация о применяемых стандартах производственного процесса, используемое сырье и вспомогательные материалы, документы, видеоматериалы.

Е.И. Тарловская, доктор медицинских наук, профессор: «Полноценное лекарственное средство – это лекарственный продукт плюс полноценная информация о нем».

Специалисты компании «МорганФранк» разработали программные скрипты для интеграции данных для интернет-сайтов, торгующих лекарственными препаратами. Это позволит уже в ближайшее время потребителю получать систематизированную информацию об оригинальных препаратах и их копиях. Специалисту и потребителю будут представлены актуальные ИМП, важные критерии и наглядные ориентиры по критериям качества – применяемые стандарты производственных процессов, происхождение сырья, вспомогательные вещества, наличие (и характеристики) био- и терапевтической эквивалентности и пр.

Помимо обширного и достоверного контента (базы данных ЛС), строго ориентированного на целевую аудиторию, сайт проекта white-medicine.com отличает продуманный дизайн, удобная навигация и понятная структура. Есть здесь и личные кабинеты фармацевтических компаний, абонирование/подписка по базе врачей, локальный чат. И, что не менее важно, подписка и регистрация, доступ к данным для практикующих врачей, медицинских и учебных учреждений – бесплатно.