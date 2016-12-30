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Пошлина на подтверждение регистрации ЛП в рамках ЕАЭС в РФ составит 145 тыс. руб.

30.12.2016

Минздрав опубликовал проект ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ по вопросам налогообложения и уплаты государственных пошлин ‎в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения», где представлен перечень государственных пошлин необходимых, уплачиваемых за совершение Минздравом действий, связанных ‎с осуществлением регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке ЕАЭС, в соответствии с Правилами регистрации в размерах в зависимости от видов осуществляемых действий.

Министерство здравоохранения предлагает взимать 325 тыс. руб. за проведение экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП при регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, или за оценку экспертного отчета по результатам такой экспертизы.

За проведение экспертизы качества ЛС и экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП с хорошо изученным медицинским применением при регистрации лекарственного средства, предназначенного для обращения на общем рынке ЕАЭС, или за оценку экспертного отчета по результатам такой экспертизы пошлина составит 45 тыс. руб.

За подтверждение регистрации лекарственного препарата, предназначенного для обращения на общем рынке ЕАЭС – 145 тыс.

За внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный ЛП, изменений, требующих проведения экспертизы лекарственных средств в части экспертизы качества лекарственного средства и (или) экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ЛП или оценки экспертного отчета по результатам такой экспертизы – 75 тыс. руб.

За внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный ЛП, изменений, не требующих проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения - 5 тыс. руб.

За приведение регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза – 75 тыс. руб.

За выдачу регистрационного удостоверения лекарственного препарата – ‎10 тыс. руб.

За выдачу дубликата регистрационного удостоверения лекарственного препарата – 2 тыс. руб.

Общественное обсуждение проекта закончится 12 января 2017 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
пошлины
государственная регистрация
рынок ЕАЭС
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Фармвестник-ТВ
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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