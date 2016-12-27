Полиция будет искать компании, продающие в интернете препараты для проведения абортов

Росздравнадзор попросил Министерство внутренних дел найти компании, которые продают в интернете препараты для искусственного прерывания беременности, так как у Федеральной службы нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети, пишет РБК.

Самостоятельно Росздравнадзор займется розницей. Служба дала указание своим территориальным управлениям провести внеплановые проверки аптек, в которые могли поступать эти препараты.

Препараты для прерывания беременности не должны свободно продаваться в аптеках и в интернете, считают в службе. Они предназначены для применения под наблюдением врача и могут поставляться только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на проведение абортов.

В частности, речь идет о препаратах для абортов на ранних сроках беременности (около месяца) на основе действующих веществ мифепристон и мизопростол. Как правило, они применяются в комплексе.

