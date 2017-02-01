Полицейские выявили в Санкт-Петербурге схему незаконной продажи лекарств через Интернет

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели проверочную закупку лекарственного препарата для лечения вирусного гепатита «С».

«По результатам исследования установлено, что в этих лекарственных средствах присутствуют вещества, не прошедшие государственную регистрацию и не включенные в Государственный реестр лекарственных средств на территории Российской Федерации как фармацевтическая субстанция или лекарственный препарат», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники закупали препараты за границей, ввозили на территорию России, а затем сбывали в Санкт-Петербурге и других регионах страны через различные сайты в Интернете.

По собранным полицией материалам ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, следователями Следственного комитета России и бойцами Росгвардии при участии представителей Управления Росздравнадзора провели серию обысков в квартирах пяти фигурантов дела. Изъято более 800 упаковок различных лекарственных средств, не зарегистрированных на территории России, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты.

В настоящее время задержаны трое граждан, причастных к данному делу. В отношении них избрана мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных организаторов и участников группы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.