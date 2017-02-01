 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
170

Полицейские выявили в Санкт-Петербурге схему незаконной продажи лекарств через Интернет

01.02.2017

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели проверочную закупку лекарственного препарата для лечения вирусного гепатита «С».

«По результатам исследования установлено, что в этих лекарственных средствах присутствуют вещества, не прошедшие государственную регистрацию и не включенные в Государственный реестр лекарственных средств на территории Российской Федерации как фармацевтическая субстанция или лекарственный препарат», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники закупали препараты за границей, ввозили на территорию России, а затем сбывали в Санкт-Петербурге и других регионах страны через различные сайты в Интернете.

По собранным полицией материалам ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, следователями Следственного комитета России и бойцами Росгвардии при участии представителей Управления Росздравнадзора провели серию обысков в квартирах пяти фигурантов дела. Изъято более 800 упаковок различных лекарственных средств, не зарегистрированных на территории России, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты.

В настоящее время задержаны трое граждан, причастных к данному делу. В отношении них избрана мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных организаторов и участников группы», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Материалы по теме
01.02.2017 Сотрудница симферопольской аптеки проведет 10 лет в колонии за безрецептурный отпуск опиоидного препарата
31.01.2017 Главный врач республиканской больницы Хакасии стал очередным фигурантом громкого дела о закупках
23.01.2017 «Катрен» открыл логистический комплекс в Санкт-Петербурге
18.01.2017 В Омске заблокирован доступ к 24 интернет-аптекам, продающим незарегистрированные в РФ лекарства
13.01.2017 Санкт-Петербург: «Самсон-Мед» получает участок, а «Полисан» становится стратегическим проектом
Метки
интернет-аптеки
Санкт-Петербург
уголовное дело
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
Без дна
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
29.01 — 01.02 V Всероссийская фармацевтическая олимпиада
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения