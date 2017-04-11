29 марта компания «ПОЛИСАН» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России», организованном в рамках проведения форума IPhEB&CPhI Russia 2017.

В центре обсуждения оказались наиболее актуальные вопросы отрасли: экономика производства субстанций для собственного производства готовых лекарственных форм и для продажи, взаимодействие науки и бизнеса в создании инновационных препаратов, экспортный потенциал российской продукции и перспективы развития новых предприятий по производству фармсубстанций на территории РФ.

Коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов выступил в качестве представителя дочернего предприятия компании - ООО «Полисинтез», которое является крупнейшим производителем фармсубстанций в России. В своем выступлении Д. А. Борисов отметил, что развитие ООО «Полисинтез» с целью обеспечения материнской компании необходимыми субстанциями было стратегическим решением. Сейчас ООО «Полисинтез» располагает высококачественным технологическим и вспомогательным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, которое соответствует требованиям стандарта GMP. На предприятии создана собственная научная база для проведения исследовательских работ по синтезу, очистке, изучению стабильности фармацевтических субстанций, также внедрены Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств. Дочернее предприятие не только удовлетворяет запросы компании «ПОЛИСАН», но и реализует свою продукцию среди ведущих заводов-производителей готовых лекарственных средств, дистрибьюторов по продаже фармсубстанций, производителей БАД, а также фармацевтических предприятий стран СНГ и дальнего зарубежья.