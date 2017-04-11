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«ПОЛИСАН» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России»

11.04.2017

29 марта компания «ПОЛИСАН» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России», организованном в рамках проведения форума IPhEB&CPhI Russia 2017.

В центре обсуждения оказались наиболее актуальные вопросы отрасли: экономика производства субстанций для собственного производства готовых лекарственных форм и для продажи, взаимодействие науки и бизнеса в создании инновационных препаратов, экспортный потенциал российской продукции и перспективы развития новых предприятий по производству фармсубстанций на территории РФ.

Коммерческий директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» Дмитрий Борисов выступил в качестве представителя дочернего предприятия компании - ООО «Полисинтез», которое является крупнейшим производителем фармсубстанций в России. В своем выступлении Д. А. Борисов отметил, что развитие ООО «Полисинтез» с целью обеспечения материнской компании необходимыми субстанциями было стратегическим решением. Сейчас ООО «Полисинтез» располагает высококачественным технологическим и вспомогательным оборудованием ведущих российских и зарубежных производителей, которое соответствует требованиям стандарта GMP. На предприятии создана собственная научная база для проведения исследовательских работ по синтезу, очистке, изучению стабильности фармацевтических субстанций, также внедрены Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств. Дочернее предприятие не только удовлетворяет запросы компании «ПОЛИСАН», но и реализует свою продукцию среди ведущих заводов-производителей готовых лекарственных средств, дистрибьюторов по продаже фармсубстанций, производителей БАД, а также фармацевтических предприятий стран СНГ и дальнего зарубежья.

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Метки
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Компании
Полисан ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера деятельности - разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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