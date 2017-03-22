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Подписано соглашение об образовании фармкластера Московской области

22.03.2017

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт физики атмосферы РАН, Филиал Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Больница Научного Центра РАН в Черноголовке, Больница Пущинского научного центра РАН, ООО «Тест Пущино» и ООО «Центр доклинических испытаний» войдут в состав фармацевтического кластера Московской области. Соглашение, которое подразумевает объединение компетенций участников в разработке и исследований лекарственных средств, подписано 22 марта в биотехнологическом корпусе МФТИ (г. Долгопрудный) в рамках «Консорциума инновационных кластеров МО».

«Объединение компетенций всех участников является системой «Одного окна» и позволяет быстро и качественно проводить исследования на любом этапе. Пущинские лаборатории надлежащей практики доклинических исследований (GLP) работают по международным стандартам. Здесь же проводятся клинические испытания всех 4-х фаз. Это безусловное конкурентное преимущество, в том числе и для экспорта», – отметил руководитель лаборатории биологических испытаний Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Аркадий Мурашев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Московская область
фармкластер
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
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