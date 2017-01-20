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Подарок расценили как удачную покупку: новые подробности конфликта с закупкой лекарств для 62-й больницы

20.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

Ситуация, сложившаяся вокруг закупки ГКБ № 62 дорогостоящих препаратов производства Biocad по минимальной цене, продолжает набирать обороты.

Так, гендиректор компании Biocad Дмитрий Морозов заявил, что это были не закупки, а благотворительной помощью медучреждению от компании производителя, предоставляемой за символическую плату.

Суммы, уплаченные бывшим руководством ГКБ № 62 за онкопрепараты компании Biocad, не являются ценой препаратов, достигнутой в результате торгов, поэтому сравнивать их с закупочными ценами Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) некорректно. В своих интервью СМИ бывший главврач больницы Анатолий Махсон противопоставляет им затраты больничной администрации.

«Махсон нас просил дать производимый нами препарат, объяснив это тем, что вовремя не закупил лекарство, и люди умирают. Нам было несложно дать 10-15 флаконов при наших объемах выпуска в качестве благотворительной помощи. Позже руководство больницы неоднократно обращалось с аналогичными просьбами», - цитирует агентство «Интерфакс» Дмитрия Морозова.

Но в силу того, что за благотворительность сложнее отчитываться перед налоговыми органами, было принято решение продавать их больнице по символическим ценам, рассказал Д. Морозов.

«Мы помогали еще некоторым госпиталям. В этой ситуации получилось, что они выставляют своей заслугой тот факт, что наладили с нами такие отношения», - пояснил он.

В ноябре 2016 года правительство Москвы приняло решение перевести онкологическую больницу № 62 в разряд бюджетных учреждений, лишив ее автономного статуса, который был предоставлен медучреждению двумя годами ранее по ходатайству главврача Анатолия Махсона. После этого решения он подал в отставку, не считая возможным работать в бюджетных рамках, завися от централизованных госзакупок ДЗМ.

После этого в блогах и СМИ разгорелся скандал: бывший главврач обвинил департамент в проведении закупок ЛП по многократно завышенным ценам. В качестве аргумента привел сравнительный анализ цен, по которым закупал онкопрепараты в рамках автономного статуса с ценами централизованных закупок ДЗМ.

Кроме того, на стоимость препаратов, закупаемых больницей самостоятельно, влиял истекающий срок их годности, тогда как в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» запас срока годности должен быть не менее 80%.

Комментируя ситуацию на своей странице в Фейсбуке, директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов заметил, что в рамках ФЗ-44, по которому Москва централизованно закупает лекарства и медизделия, стартовая цена аукциона должна быть максимальной, тогда как ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» давал автономиям больше преференций и маневренности на госторгах. Но после того, как 62-ю лишили автономного статуса, закупать по 223-ФЗ она уже не может.

Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Надежда Шаравская с такой трактовкой закона не согласна: «Заявление о том, что стартовая цена аукциона должна быть максимальной – не что иное, как дискредитация ФЗ-44, так как закон о закупках не содержит запретов по вопросу формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК), - отметила в своем комментарии для «ФВ» г-жа Шаравская. Утверждение о том, что стартовая цена аукциона должна быть максимальной, не соответствует действительности. Тем более что имеется огромное количество примеров как на федеральном, так и на региональном уровнях, когда заказчики действуют в рамках ФЗ-44 иначе и добиваются максимального снижения бюджетных расходов».

Как пояснила чиновник, ФЗ-44 не регламентирует, какая именно зарегистрированная цена в рамках МНН должна браться для установления НМЦК – минимальная, максимальная или средняя. Закупая лекарства, заказчики принимают такие решения самостоятельно, руководствуясь принципом разумности и стремясь достичь максимально возможной экономии бюджетных средств.

Подробнее читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».

На фото: Дмитрий Морозов.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
BIOCAD
Москва
закупка лекарств
Персоны
Морозов Дмитрий Валентинович
Генеральный директор «БИОКАД»
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
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