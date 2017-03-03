По итогам 2016 г. объем сделок M&A на фармрынке остался на уровне 2015 г.

Слияния и поглощения пока не самый популярный инструмент на фармрынке. Объем сделок в 2016 г. остался на уровне 2015 г. По приблизительным подсчетам «ФВ», речь идет о 0,5 млрд долл. США. При этом сделки, внесшие наибольший вклад в общую сумму, характерны для кризиса, а значит, и цена активов не самая высокая.

В сложных экономических условиях продажа – часто единственный способ сохранить компанию или достойно покинуть бизнес. Первый вариант случился с «СИА Интернейшнл», 50% которого в феврале 2016 г. приобрел Александр Винокуров, и, как стало известно уже в текущем году, он выкупил всю компанию.

Достойно расстаться с русским бизнесом решила американская компания Walgreens Boots Alliance (WBA), которая продала Alliance Healthcare Russia группе «36,6». При этом американцы решили не покидать Россию вовсе и в рамках обмена активами получили 15% группы «36,6».

О других сделках M&A на фармрынке в 2016 г. читайте в «ФВ» №7 (878) от 7.03.2017 г.