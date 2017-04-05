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2016 год стал абсолютным лидером по числу выданных разрешений на проведение локальных клинических исследований

05.04.2017

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) подвела итоги 2016 года. Как указано в информационном бюллетене ассоциации, в 2016 г. Минздрав выдал 897 разрешений на клинические исследования – это на 11,6% больше, чем в 2015 г.

По сравнению с 2015 г. рост отмечен во всех видах исследований, но наиболее значительный – среди локальных исследований иностранных спонсоров – на 57,7% (82 разрешения против 52 годом ранее). На 18% увеличилось число разрешений на локальные исследования российских спонсоров (197 против 167), на 11,1% – число исследований биоэквивалентности российских спонсоров (170 против 153). Минимально, на 2,1% (146 против 143), подросло число разрешенных исследований биоэквивалентности иностранных спонсоров.

«В целом можно отметить, что 2016 г. стал абсолютным лидером по числу выданных разрешений на локальные исследования как иностранных, так и российских спонсоров, а также по числу разрешений на исследования биоэквивалентности иностранных спонсоров», - указано в отчете.

При этом не столь радостные показатели демонстрирует сектор международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ). Число разрешений на них (302) хоть и превысило показатели предыдущего года (289), но лишь на 4,5%. И еще очень далеко до максимума, достигнутого в 2011 г., – тогда было разрешено 370 ММКИ. В результате существенного прироста в других видах исследований доля ММКИ в общей структуре рынка вновь снизилась, составив 33,7% (35,9% в 2015 г. и 59,6% до принятия закона «Об обращении лекарственных средств»).

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Ассоциация организаций по клиническим исследованиям
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