Пять студентов МФТИ, предложившие лучшие идеи по развитию фарминдустрии, пройдут стажировку в Минпромторге

Подведены итоги конкурса среди студентов Московского физико-технического института на лучшее эссе о будущем фарминдустрии. Среди поданных на конкурс работ специалисты Минпромторга России особо выделили два сочинения: студентки факультета биологической и медицинской физики Дарьи Грдличко и студента факультета аэрофизики и космических исследований Олега Линникова. Они и еще три конкурсанта получили возможность пройти стажировку в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства.

Конкурс объявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров по итогам лекции «Фармацевтическая и медицинская промышленность России: прошлое, настоящее, будущее». Задача конкурса – привлечение молодых исследователей к теме развития фармацевтической и медицинской промышленности.

В ходе совместной работы с экспертами ведомства студенты получат знания о принципах деятельности государственного аппарата, смогут поучаствовать в формировании отраслевой повестки, узнают о последних тенденциях развития регуляторики в фармацевтической и медицинской промышленности.