Пять миллиардов рублей было потрачено в 2016 г. на препараты для пациентов, страдающих наследственными заболеваниями

Сегодня в Общественной палате состоялось заседание круглого стола «Развитие социальной инфраструктуры. Профилактика наследственных заболеваний как защита интересов семьи и детства».

Как отметил генеральный директор ИСКЧ Артур Исаев, практически во всех государственных стратегиях, касающихся здоровья населения, акцентируется внимание на профилактических мероприятиях. Однако как таковой конкретной программы по профилактике, прежде всего, наследственных заболеваний пока не разработано. Поэтому, по мнению эксперта, действия по достижению поставленной задачи разнонаправленные. Цель заседания круглого стола - рассмотреть возможность создания программы профилактики наследственных заболеваний.

Как отметила руководитель центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и здравоохранения института ЕврАзЭс Елена Красильникова, из перечня 24 редких заболеваний - 17 наследственные, на которые в 2016 году было потрачено 5 млрд рублей из региональных бюджетов.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России Сергея Куцева, системы скрининга являются основой раннего выявления наследственных заболеваний. Но он должен быть доступен для всех новорожденных. В настоящий момент скрининг осуществляется выборочно. При выявлении патологии на раннем этапе развития заболевания велики шансы значительно сократить расходы на терапию, нежели лечить тех, кто уже имеет осложнения, связанные с поздним выявлением проблемы, отметил эксперт.

Фото автора.