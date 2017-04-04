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Письма ФАС способствуют формированию единообразной правоприменительной практики и профилактике правонарушений

04.04.2017

Позиция главного консультанта НОЧУ ДПО «ИНКОНТЕХ» Константина Перова основана на неверном толковании норм материального права, направлена на дискредитацию правовых основ антимонопольного регулирования и введение в заблуждение государственных заказчиков и поставщиков лекарственных препаратов, считают в ФАС.

В связи с публикацией на сайте газеты «Фармацевтический Вестник» материала, содержащего заявление главного консультанта НОЧУ ДПО «ИНКОНТЕХ» Константина Перова о том, что «государственные заказчики могут не обращать внимания на письма о взаимозаменяемости того или иного лекарственного препарата, которые публикует ФАС России», Федеральная антимонопольная служба сообщает следующее.

ФАС России в целях предотвращения возможных нарушений Закона о контрактной системе и Закона о защите конкуренции в рамках полномочий, предусмотренных пунктами 5, 9 части 2 статьи 23 Закона о защите конкуренции, издает разъяснения по вопросам формирования документации на закупку лекарственных препаратов для государственных и муниципальных заказчиков, исполнение которых позволяет заказчикам минимизировать риски нарушения Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства.

Таким образом, разъяснения ФАС России, несмотря на то, что не являются нормативными правовыми актами, издаются в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий, содержат правовую позицию антимонопольного органа и способствуют формированию единообразной правоприменительной практики и профилактике правонарушений в порядке адвокатирования конкуренции.

В отношении «экспертной позиции» сотрудника НОЧУ ДПО «ИНКОНТЕХ» в вопросах взаимозаменяемости лекарственных препаратов ФАС России обращает внимание, что статья 27.1 Закона об обращении лекарственных средств устанавливает, что взаимозаменяемость лекарственных препаратов для медицинского применения определяется в порядке, установленном Правительством РФ. Согласно пункту 4 Правил определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2015 №1154, ФАС России наделена полномочием давать разъяснения по применению этих правил.

Реализуя указанное полномочие, ФАС России разъясняет, что определение взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках реализации статьи 27.1 Закона об обращении лекарственных средств осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях включения информации о взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения в государственный реестр лекарственных средств с 1 января 2018 года.

Формирование такого государственного информационного ресурса позволит обнародовать сведения о взаимозаменяемых лекарственных препаратах, находящиеся в регистрационных досье соответствующих лекарственных препаратов.

ФАС России полагает, что публикация сведений о взаимозаменяемых лекарственных препаратах положительно отразится на состоянии конкуренции на соответствующих товарных рынках, в том числе за счет предоставления пациентам, медицинским работникам, государственным и муниципальным заказчикам общедоступного информационного ресурса, позволяющего оперативно принимать решения о замене одного лекарственного препарата другим.

Вместе с тем ФАС России обращает внимание, что определение товара, взаимозаменяемых товаров, товарного рынка, в том числе товарного рынка соответствующего лекарственного препарата, в целях осуществления государственного контроля за соблюдением физическими лицами, хозяйствующими субъектами, органами власти, органами местного самоуправления, иными лицами антимонопольного законодательства РФ, а также при осуществлении контроля за соблюдением государственными и муниципальными заказчиками законодательства РФ о закупках относится к исключительной компетенции антимонопольного органа и осуществляется в соответствии с приказом ФАС России №220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

Таким образом, позиция главного консультанта НОЧУ ДПО «ИНКОНТЕХ» Константина Перова основана на неверном толковании норм материального права, направлена на дискредитацию правовых основ антимонопольного регулирования и введение в заблуждение государственных заказчиков и поставщиков лекарственных препаратов.

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ФАС России
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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Которые тут временные
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