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Pfizer и «НоваМедика» будут производить препараты из программы «7 нозологий»

23.12.2016

Pfizer и «НоваМедика» объявили о завершении финальной стадии переговоров о долгосрочном стратегическом партнерстве по передаче прав и технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Как пояснили «ФВ» в «НоваМедике», теперь начинается активная фаза реализации проекта.

О партнерстве двух компаний было объявлено в июле 2016 года, в соответствии с условиями соглашения Pfizer инвестирует в «НоваМедику» и участвует в строительстве современного производственного комплекса на территории Калужской области. В рамках соглашения Pfizer также передаст «НоваМедике» технологии производства более чем 30 стерильных инъекционных препаратов. Портфель включает препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний. Большинство из этих международных непатентованных названий (МНН) входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), некоторые из них также включены в российский перечень обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и в программу «7 нозологий».

Новый завод будет располагаться в технопарке «Ворсино» в Калужской области. Начало строительства запланировано на середину 2017 года. Компании уже провели тендер по определению генерального проектировщика, однако имя победителя пока не объявляется.

«Строительство завода позволит нам передать наш опыт и помочь развитию локального производства благодаря быстрому внедрению высококачественных технологичных препаратов и передовых производственных технологий. Это поможет обеспечить надежные поставки локально произведенных жизненно важных препаратов и улучшить качество жизни российских пациентов», - прокомментировал вице-президент Global Supply Chain бизнес-подразделения «Pfizer Базовая терапия» Майк МакДермотт.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
ООО «НоваМедика»
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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