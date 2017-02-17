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«Петровакс Фарм» не сможет стать поставщиком Нацкалендаря прививок в 2017 г.

17.02.2017

Компания «НПО «Петровакс Фарм» в начале февраля получила письмо от ФГУП Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, где сообщалось об отказе поставить антигены для противогриппозной вакцины в 2017 г. (копия есть в распоряжении «ФВ»). Из-за этого «Петровакс» не смог участвовать в конкурсах на поставку вакцины от гриппа на сезон 2017-2018 гг.

В декабре 2016 г. «Нацимбио» – единственный поставщик вакцин, произведенных в России по полному циклу для Национального календаря прививок, объявило конкурс на закупку 17,82 млн доз противогриппозной вакцины с начальной ценой 1,85 млрд руб. Его проведение задержалось, так как компания «Петровакс Фарм» обратилась с жалобой в ФАС, посчитав условия конкурса несправедливыми. Антимонопольный орган согласился с производителем. 20 января ФАС вынесла предписание «Нацимбио» привести конкурсную документацию в соответствие с законодательством. В итоге закупка была отложена до 16 февраля.

И тем не менее «Петровакс» не смог участвовать в конкурсе, так как поставщик антигенов Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток отказал компании в выполнении заказа. В НИИ вакцин и сывороток «ФВ» пояснили, что вопросы поставок вакцин для Нацкалендаря прививок находятся в ведении компании «Нацимбио» и что она распределяет объем поставок между производителям на конкурсах.

«Мы подчеркиваем, что «Нацимбио» не влияет на деятельность сторонних организаций. ФГБНУ НИИВС, как любая другая организация, самостоятельно планирует свои производственные объемы, руководствуясь своими коммерческими интересами. Мы можем предположить, что причиной отказа ФГБНУ НИИВС в поставке НПО «Петровакс Фарм» могла быть заинтересованность в собственных объемах», – рассказали в «Нацимбио».

Подробности читайте в «ФВ» №6 (877) от 21 февраля 2017 г. в статье «Бег с препятствиями».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «НПО Петровакс Фарм»
Холдинговая компания «Нацимбио»
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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